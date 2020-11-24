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10:32, 24 ноября 2020 года

С подрядчиком по Красному мосту в Орле заключили соглашение

«Ремспецмост» и Управление капитального строительства г. Орла оставили свои подписи на договоре.


Подрядчик начнет работы на объекте с геологических исследований. Они будут проводиться со стороны набережной Дубровинского и улицы Гостиной. Кроме этого, на время будет воздвигнут трехметровый пешеходный мост, а для сетей теплоснабжения рабочие проложат временную эстакаду.

Работы на ключевом объекте начнутся в следующем году. Движение на Красном мосту перекроют будущей весной. По плану реконструкции будет переустроены коммуникации, заменены трамвайные пути, конструкции из железобетона и металла, существующее мостовое сооружение. Ремонту подвергнут также центральную опору и лестницы.

Не забудут и об истории сооружения. Вид элементов конструкции, системы освещения, сходов и арок будут иметь соответствующий вид.

По завершении работ мост станет шире на 5 метров 48 сантиметров, за счет этого проезжая часть станет просторнее и составит 23 метра 48 сантиметров против 18 метров в данный момент.

Работы продлятся до 18 ноября 2022 года. Именно такой срок является заключительным в договоре. Согласно сайту орловской мэрии, работы обойдутся в 1 миллиард 400 миллионов рублей.


Артём Ежаков
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