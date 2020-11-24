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10:50, 24 ноября 2020 года

Сегодня ушел из жизни Александр Безкровный

Александр Данилович Безкровный – ветеран Великой Отечественной войны, Почетный член Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской области.


Александр Данилович родился 12 декабря 1922 года в Сумской области, окончил 10 классов. В 1940 году поступил в Харьковский машиностроительный техникум. 12 июня 1941 года за несколько дней до начала Великой Отечественной войны он был призван в армию, в войска связи, участвовал в Битве за Москву.

В 1943 году Бескровный был откомандирован в Ленинградское военное училище связи им. Ленсовета, по окончании которого ему было присвоено звание младшего лейтенанта, и он был направлен в прифронтовую школу связистов Сталинградского военного округа, где служил до окончания войны.

В 1945 году Александр Данилович был направлен в Новосибирскую школу связи. Затем служба в Омске – 18-м гвардейском корпусе на должности командира учебного взвода специального батальона связи. Потом Чита, Казахская ССР, полигон Байконур – в должности командира батальона связи.

В 1974 году ветеран был уволен в запас и переехал в Орел, где с 5 декабря 1983 по июнь 1991 года работал в Штабе гражданской обороны Орловской области. Здесь Александр Данилович сразу вошел в состав Совета ветеранов, а затем в 1998 году был избран председателем Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Главного управления. Александр Данилович имеет боевые ордена, медали и государственные награды.

Как вспоминают в региональном управлении МЧС, Александр Данилович на протяжении всей жизни сохранял оптимизм и творческую энергию, которой он бескорыстно делился со всеми. Своим примером он вдохновлял сотрудников МЧС на преодоление всех задач, на совершенствование и желание помогать окружающим.

Главное управление МЧС России по Орловской области выражает соболезнование родным и близким Александра Даниловича.


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

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Парад для победителя



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