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10:53, 24 ноября 2020 года

На Орловщине 142 новых случая коронавируса и два летальных

Всего за период пандемии в регионе заразились 15 199 орловцев, выздоровели – 12 112.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 ноября, на данный момент в области борются с болезнью 2 903 орловца.

За сутки COVID-19 победили 194 жителя региона, количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – теперь на Орловщине летальный исход был зафиксирован 184 раза.

В стране выявлены 24 328 новых фактов заболевания коронавирусом, за все время пандемии в России подтвердилось 2 138 828 случаев заражения. В данный момент лечатся 467 126 граждан. Накануне выздоровели 23 226 россиян, всего – 1 634 671. Скончался 491 человек, за все время разгула коронавируса – 37 031.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.


Артём Ежаков
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