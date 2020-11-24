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10:56, 24 ноября 2020 года

В Орловской области в аварии на перекрестке пострадали четверо

ДТП произошло накануне в 16:05.


Выезжая с второстепенной дороги на трассу М-2 «Крым», водитель «Нивы» столкнулся с «Ниссан Альмера», отчего иномарка съехала в кювет и перевернулась. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров японской легковушки.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека погибли, 6 человек получили ранения – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.

В ГИБДД предупреждают автолюбителей о гололедице и снежных осадках 24 ноября вплоть до 21:00. Пожалуйста, будьте внимательнее на дорогах.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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