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11:16, 24 ноября 2020 года В Орловской области пенсионер сбил пенсионера ДТП произошло накануне около 17:00





Водитель 1949 года рождения, управляя «Рено Логан», сбил пешехода 1941 рождения. Последний решил пересечь дорогу на улице Дружбы Народов в Ливнах на красный свет, но угодил под иномарку и получил травмы, лечиться от которых он будет амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека погибли, 6 человек получили ранения – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.



В ГИБДД предупреждают автолюбителей о гололедице и снежных осадках 24 ноября вплоть до 21:00. Пожалуйста, будьте внимательнее на дорогах.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



