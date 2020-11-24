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11:16, 24 ноября 2020 года

В Орловской области пенсионер сбил пенсионера

ДТП произошло накануне около 17:00


Водитель 1949 года рождения, управляя «Рено Логан», сбил пешехода 1941 рождения. Последний решил пересечь дорогу на улице Дружбы Народов в Ливнах на красный свет, но угодил под иномарку и получил травмы, лечиться от которых он будет амбулаторно.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека погибли, 6 человек получили ранения – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.

В ГИБДД предупреждают автолюбителей о гололедице и снежных осадках 24 ноября вплоть до 21:00. Пожалуйста, будьте внимательнее на дорогах.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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