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11:21, 24 ноября 2020 года В Орле на пешеходном переходе сбили женщину ДТП произошло вчера в 18:30.





Женщина 1963 года рождения попала под колеса французской легковушки «Пежо-308». Пешеход пострадала, когда переходила дорогу по зебре в районе дома № 60 «А» улицы Городской, но госпитализация ей не потребовалась, женщина была отпущена после оказания медицинской помощи.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека погибли, 6 человек получили ранения – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.



В ГИБДД предупреждают автолюбителей о гололедице и снежных осадках 24 ноября вплоть до 21:00. Пожалуйста, будьте внимательнее на дорогах.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



