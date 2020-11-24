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11:23, 24 ноября 2020 года

Орловщина примеряет на себя законопроект о реновации

Законопроект обсуждают в Государственной Думе. Он объединит и снос аварийных домов, и благоустройство и строительство инфраструктуры. Подходит ли реновация для нашей области, выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


В ближайшие пять лет в Орле планируют расселить 127 аварийных домов. Еще 52 ждут очереди. И это только дома, официально признанные ветхим жильем. А сколько в Орле типовых морально устаревших хрущёвок. Помочь решить проблему с расселением призван новый законопроект о комплексном развитии территорий. На этой неделе его уже приняли депутаты Госдумы, правда, пока в первом чтении. Там проработан механизм расселения и строительства не единичных домов, а целых современных кварталов, с парковками, детскими площадками, садиками и школами.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Прошел этот период, когда строительством одного дома можно было решить проблему очередей, решить проблему конкретной территории. Сегодня, к сожалению, жилой фонд - включенный и не включенный в показатели ветхого или аварийного жилья - нуждается в реконструкции либо в замене в полном объеме».

Принятие поправок в программу формирования комфортной городской среды решит, прежде всего, финансовые вопросы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Надеюсь, поправки будут оперативно приняты в законодательство, что позволит нам привлекать и федеральные, и региональные, и частные средства, для того чтобы нашим людям можно было предложить современное комфортное жилье с инфраструктурой». 

Собственники жилья будут сами решать - вступать или нет в программу реновации. В многоквартирках «за» должны проголосовать две трети владельцев. При желании они могут обменять жилье на равноценное, получить денежную компенсацию или же переселиться в новый современный квартал.


Татьяна Тимохина
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