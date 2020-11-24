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11:58, 24 ноября 2020 года Работники «банка» обманули двух орловцев в минувшие выходные Сотрудники МВД предупреждают: мошенники меняют свои классические схемы.





Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в первом случае пострадала молодая орловчанка. Ей позвонили, представились банковской службой безопасности и напугали подозрительными операциями с её деньгами. Девушка, поддавшись уловкам злоумышленника, сняла со счета более ста тысяч рублей, затем перевела их на «страховой» номер телефона, предоставленный человеком на другом конце провода. Войдя во вкус, мошенник убедил жертву взять кредит, обналичить средства и перевести их на названные карты. Аргументировал он это тем, что злоумышленники, работающие в банке, могут использовать её данные в своих интересах. Затем звонивший попрощался и предупредил девушку о скором звонке из «правоохранительных» органов. Так и случилось. Вскоре лже-полицейский связался с ней и сообщил, что по сообщению «банкиров» проводится разбирательство. На следующий день позвонил новый мошенник, убедил орловчанку взять новые кредиты и перевести их на счета уже других карт. Так она и сделала. Затем девушке прислали справку, якобы подтверждающую списание займов. Лишь спустя время жертва поняла, что случилось.



Второй случай аналогичен первому, только пострадал уже мужчина. Схема идентична – звонок из «банка», угрозы о потере денег, оформленный пострадавшим кредит, перевод денег злоумышленникам, звонок поддельных полицейских.



По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров, таких как 8-800, 8-495, 8-499, и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Любые попытки добычи собеседником персональных данных должны стать поводом завершить разговор и обратиться в службу поддержки банка.





Артём Ежаков



