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12:01, 24 ноября 2020 года В Бунинке подвели итоги областного конкурса «Души и рук прекрасные творения» Это часть социального проекта «Возраст творческих открытий».





Среди участников конкурса 20 представителей «золотого возраста». Они вынесли на суд профессионалов полсотни декоративно-прикладных работ: вышивку, плетение, панно, вязание, куклы из ткани, рукоделие в японской технике кинусайга. На выставке не было посетителей. Мастера соблюдают режим самоизоляции.



Выбор победителей сделать было не просто. Заслуженный деятель искусств Анатолий Хворостов признается: каждая работа - своего рода жемчужина.



Анатолий Хворостов, председатель жюри конкурса, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР: «Это счастливые люди занимаются таким делом. Это взрослые люди, которые выбирают мгновения, чтобы прикоснуться к тому, к чему их очень тянет, и чтобы самим, своими руками создавать то красивое, что может волновать зрителей».

Кстати, большая часть работ выполнена прекрасной половиной человечества. Мужчин в декоративно-прикладном искусстве меньше, но, возможно, это лишь пока.



В библиотеке имени Бунина готовят виртуальную экскурсию по экспозиции, чтобы каждый желающих смог увидеть «Души и рук прекрасные творения».



Валентина Борзёнкова, заведующая отделом абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина: «Мы сделаем презентационную выставку всех работ с указанием всех авторов, и она будет выставлена в соцсетях нашей библиотеки».

Торжественного объявления победителей в этом году организаторы не планируют, однако каждый из них получит материальное вознаграждение, чтобы творить и дальше.





Юлия Опанасюк



