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12:31, 24 ноября 2020 года Орловская Росгвардия задержала двух магазинных похитителей Оба инцидента произошли в минувшие выходные.





В первом случае мужчина попытался пронести товары мимо кассы в карманах куртки. Силовики отреагировали на этот эпизод, произошедший в гипермаркете по улице Октябрьской в областной столице, и задержали гражданина.



Аналогичный случай произошел в деревне Гать. Здесь человек не оплатил выбранную продукцию на кассе и тоже был остановлен росгвардейцами.

Оба мужчины были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, оба были ранее судимы.



Как сообщает сайт областной Росгвардии, более 10 раз экипажи вневедомственной охраны выезжали по «тревожному» сигналу в период с 21 по 23 ноября. На охраняемых объектах правоохранители предотвратили совершение краж и пресекли нарушение общественного порядка.



Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области









Артём Ежаков



