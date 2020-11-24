вторник 24.11.2020 14:55:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:31, 24 ноября 2020 года

Орловская Росгвардия задержала двух магазинных похитителей

Оба инцидента произошли в минувшие выходные.


В первом случае мужчина попытался пронести товары мимо кассы в карманах куртки. Силовики отреагировали на этот эпизод, произошедший в гипермаркете по улице Октябрьской в областной столице, и задержали гражданина.

Аналогичный случай произошел в деревне Гать. Здесь человек не оплатил выбранную продукцию на кассе и тоже был остановлен росгвардейцами.
Оба мужчины были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, оба были ранее судимы.

Как сообщает сайт областной Росгвардии, более 10 раз экипажи вневедомственной охраны выезжали по «тревожному» сигналу в период с 21 по 23 ноября. На охраняемых объектах правоохранители предотвратили совершение краж и пресекли нарушение общественного порядка.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области




Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.