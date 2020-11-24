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12:35, 24 ноября 2020 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 24 ноября.


Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 80 заболевших, в Покровском районе – 8, в Залегощенском – 7, в Дмитровском – 6, в Орловском и Должанском районах, а также в Ливнах – по 5, в Мценске и Мценском районе – 4, в Хотынецком и Свердловском – по 3, в Болховском, Урицком, Кромском, Глазуновском, Малоархангельском и Колпнянском – по 2, в Сосковском, Троснянском, Ливенском и Новосильском – по 1.

За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 7 797 жителей Орла, 1 694 зараженных – в Орловском районе, 834 подтверждённых случая – в городе Мценске и Мценском районе, 809 – в Ливнах, 393 – в Урицком районе, 329 – в Болховском районе, 382 – в Ливенском районе, 356 – в Дмитровском районе, 236 – в Новодеревеньковском районе, 215 – в Свердловском районе, 245 – в Хотынецком районе, 150 – в Кромском районе, 194 – в Покровском районе, 223 – в Малоархангельском районе, 175 – в Залегощенском районе, 143 – в Верховском районе, 179 – в Колпнянском районе, 99 – в Новосильском районе, 116 – в Должанском районе, 109 – в Глазуновском районе, 121 – в Шаблыкинском районе, 96 – в Знаменском районе, 109 – в Троснянском районе, 84 – в Сосковском районе, 79 – в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе.

Всего в регионе с начала пандемии в регионе заболело 15 199 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 142 орловцев, победили болезнь – 194. С начала распространения инфекции выздоровели 12 112 жителей региона, болезнь активна у 2 903 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба





Артём Ежаков
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