Главная » Новости



13:04, 24 ноября 2020 года В Орловской области дважды похитили федеральные деньги Речь идет о средствах, выделенных государством на национальные проекты.



С начала года по начало ноября в регионе выполнили 285 проверок расходования федеральных средств, по 2 эпизодам коррупционной направленности были возбуждены уголовные дела.



С плохой стороны отличились главы ООО «Белтехмаш» и ООО «Спецстроймонтаж». Первый заключил более чем двухмиллионный договор на поставку сельскохозяйственной техники с Глазуновским техникумом, но не выполнил своих обязательств после получения денег, которые были выделены в рамках национального проекта «Образование».



Во втором случае мценское управление ЖКХ заказало подрядчику благоустройство местного сквера Танкистов, но генеральный директор «Спецстроймонтажа», предоставив заказчику акт о приемке работ и справку расходов, более чем на 100 тысяч рублей завысил фактические траты. В этом случае деньги выделялись на национальный проект «Жилье и городская среда» – говорится в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков



