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13:05, 24 ноября 2020 года

В Орловской области продолжаются проверки соблюдение противоэпидемических требований

Проверки проводятся в кафе, ресторанах, магазинах и транспорте. За неделю было проверено 190 объектов.


В 65 объектах были выявлены нарушения. Самые распространенные - это отсутствие масок, рециркуляторов и санитайзеров. Не соблюдается и масочный режим. За это нарушение 66 человек получили административный штраф на общую сумму 132 тысячи 550 рублей. Об этом говорили сегодня на координационном совещании в администрации Орловской области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наша задача - обеспечить выполнение всех наших совместных решений. Иногда удивление вызывает, когда мы очевидные вещи начинаем переводить в теоретическую плоскость, в итоге страдает наш регион с точки зрения распространения».

За сутки в Орловской области было выявлено 142 новых случая заболевания. Двое орловцев скончались.


Всеволод Трифонов
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