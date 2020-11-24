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15:27, 24 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Маска - защищает от коронавируса, и от штрафа. Рейды проходят ежедневно - по всей области.



- Как работает программа переселения на Орловщине, и подойдет ли нам федеральный проект реновации?



- Миллиарды - на нацпроекты. Куда тратят федеральные деньги?



- Эксперимент с экспресс-тестами. Областные власти просят неделю на сравнение результатов.



- «Души и рук прекрасные творения». Подведены итоги творческого конкурса где нет проигравших.



- «Большая перемена» для орловских школьниц. Супер-финалисток сегодня чествовали в «Созвездии Орла».



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