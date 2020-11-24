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14:37, 24 ноября 2020 года Супер-финалисток Всероссийского конкурса «Большая перемена» сегодня чествовали в образовательном центре «Созвездии Орла» Четыре орловские старшеклассницы вошли в число лучших школьников страны. Они стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором принимали участие более миллиона ребят.





Орловскую область представляли 1 654 участника, финалистами стали 8 школьниц. Победили - четверо.



Татьяна Андреева из Нарышкинской школы-интерната победила в номинации «Твори», а в номинации «Расскажи о главном» победителями стали сразу три наши девушки, представляющие орловские школы: Софья Волчкова из школы № 45, Ольга Корнеева из школы № 33 и Александра Морозова из школы № 50.



Девочки получили по сертификату на миллион рублей, который можно потратить на учебу, жилье или на организацию бизнеса. Кроме этого, они получат дополнительные баллы для поступления в вузы.



Сегодня супер-финалистов чествовали в региональном центре «Созвездие Орла». Там прошла встреча участников конкурса, победительниц, наставников и гостей. Поздравил учениц с блестящим результатом по видео связи и губернатор области.



Конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт отбора претендентов на следующий сезон начнется уже в конце марта 2021 года. Организаторы обещают, что список компетенций будет расширен.



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Анна Вайсергисер



