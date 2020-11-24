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14:42, 24 ноября 2020 года В Орловской области назвали количество погибших и пострадавших на железной дороге Статистика несчастных случаев охватывает пятилетний период.





Количество пострадавших на территории Орловско-Курского региона МЖД за минувшие пять лет составляет 69 человек, из них 29 погибли. В этом году было зафиксировано 8 смертельных случаев, три из которых – в октябре и ноябре – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



