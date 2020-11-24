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15:28, 24 ноября 2020 года В газификацию и газоснабжение Орловской области вложат большие деньги В регионе утверждена соответствующая пятилетняя программа.





В период с 2021 по 2025 годы «Газпром» вложит в развитие газификации и газоснабжения области 1 миллиард 755 миллионов рублей. По сравнению с прошлым пятилетним отрезком объем финансирования увеличен почти в 4,5 раза.



Выделенные деньги позволят построить и починить газопроводы и распределительные станции. Из них 41 километр газопроводов будут поселковыми и 15 – внутрипоселковыми. Голубое топливо получат 16 населенных пунктов и промышленных предприятий. В конце 2025 года уровень газообеспечения области составит 90,6%.



Программа была подписана во время видеоконференции губернатором региона Андреем Клычковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. На ней прозвучала информация о высоком развитии газификации на Орловщине – по этому показателю область входит в лидеры по ЦФО, а почти все города и поселки здесь подключены к газообеспечению – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



