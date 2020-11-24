вторник 24.11.2020 17:55:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:28, 24 ноября 2020 года

В газификацию и газоснабжение Орловской области вложат большие деньги

В регионе утверждена соответствующая пятилетняя программа.


В период с 2021 по 2025 годы «Газпром» вложит в развитие газификации и газоснабжения области 1 миллиард 755 миллионов рублей. По сравнению с прошлым пятилетним отрезком объем финансирования увеличен почти в 4,5 раза.

Выделенные деньги позволят построить и починить газопроводы и распределительные станции. Из них 41 километр газопроводов будут поселковыми и 15 – внутрипоселковыми. Голубое топливо получат 16 населенных пунктов и промышленных предприятий. В конце 2025 года уровень газообеспечения области составит 90,6%.

Программа была подписана во время видеоконференции губернатором региона Андреем Клычковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. На ней прозвучала информация о высоком развитии газификации на Орловщине – по этому показателю область входит в лидеры по ЦФО, а почти все города и поселки здесь подключены к газообеспечению – сообщает сайт регионального правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.