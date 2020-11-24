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15:30, 24 ноября 2020 года Депутаты Орловской области предлагают изменить федеральный закон о сиротах Речь идет о ФЗ: «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».





Областные депутаты уже подготовили соответствующее обращение в Государственную Думу. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы позволить сиротам выбирать предусмотренное по достижении совершеннолетия жилье не только по месту прописки, но и в любом другом месте региона.



Ранее областной совет добился аналогичных изменений для детей-сирот, имеющих инвалидность.



На начало ноября в очереди на жилплощадь в области состоит 1 285 детей-сирот и лиц из их числа – сообщает сайт облсовета.





Артём Ежаков



