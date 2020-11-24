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15:32, 24 ноября 2020 года На Орловщине хотят изменить порядок определения бюджета, выделяемого на компенсацию оплаты детского сада В областном совете рассмотрели соответствующий законопроект.





Суть рассмотренного документа заключается в изменении методики расчета при определении объема средств, выделяемых муниципальным районам и городским округам из областной казны на возмещение части платы за посещение детского сада. Поправки изменят показатель средней посещаемости ребятами этого дошкольного учреждения. Сейчас он составляет 11 месяцев, депутаты предлагают сократить его до 10 месяцев.



«В 2018 году мы видим, что из 134 миллионов рублей, заложенных на компенсацию части родительской платы, были израсходованы 102, 9 миллионов, в 2019 году из 134,2 миллионов – 112,2 миллионов. Учитывая значительное превышение расчётной потребности перед фактической, мы и вносим предложение изменить среднюю посещаемость с 11 до 10 месяцев и при планировании бюджета закладывать на эти цели более реалистичную сумму, а те деньги, которые высвобождаются сразу распределять на актуальные потребности в сфере образования», – цитирует заместителя руководителя регионального департамента образования Ирину Коростелеву сайт областного совета.





Артём Ежаков



