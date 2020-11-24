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16:10, 24 ноября 2020 года Двум больницам Орла выделили деньги на ремонт и закупку оборудования Речь идет о НКМЦ имени Круглой и детской поликлинике № 2.





Распоряжение о предоставлении дополнительного финансирования областному департаменту здравоохранения в размере 2 миллионов 600 тысяч рублей было подписано губернатором региона Андреем Клычковым.



Из выделенных средств 1 миллион 600 тысяч рублей будет направлен на приобретение для НКМЦ имени З. И. Круглой нового медицинского оборудования и ремонт уже эксплуатирующегося, дооснащение лаборатории для ПЦР-тестирования и текущий ремонт здания.



В детской поликлинике № 2 за 62 тысячи рублей приведут в порядок автоматическую пожарную сигнализацию.



Ещё 995 тысяч рублей будут направлены на приобретение для областных бюджетных учреждений здравоохранения холодильников, в которых будут держать вакцины – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



