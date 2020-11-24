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16:37, 24 ноября 2020 года Депутаты назвали будущую среднюю зарплату орловцев и налог на нее Информация прозвучала на сегодняшнем заседании комитета областного совета.





Прогнозируется, что средняя зарплата в регионе в новом году будет составлять 32 тысячи 250 рублей. Доля НДФЛ от этого числа при ставке в 13% – 4 тысячи 192 рубля – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



