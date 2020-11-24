Главная » Новости



17:13, 24 ноября 2020 года В Орле проходят всероссийские соревнования по всестилевому каратэ Всего их три: Первенство России, Кубок России, а также фестиваль среди ветеранов. Самому опытному участнику 67 лет, самым юным спортсменам – 12 лет. За неделю на орловских татами выступит порядка 2000 человек из 43 регионов России.





Услышать свою фамилию и вовремя зайти в зал – дополнительное условие для всех участников Первенства России по всестилевому каратэ. Соблюдать дистанцию теперь так же важно, как и остальные правила боевых искусств. В зале только судьи, врачи и бойцы. За неделю через орловские татами пройдет порядка 2000 участников сразу трех турниров: Первенства и Кубка России, а также фестиваля среди ветеранов. Представляют спортсмены 43 региона России.



Рамиль Габбасов, президент федерации всестилевого каратэ России: «В наших соревнованиях главное, чтобы все были живы и здоровы. Не навредить».

Для Артема Сафиулина Первенство России в Орле - дебютное. Спортсмен завоевал золотую медаль в полноконтактных поединках в средствах защиты. Соперник оказался серьезным.



Артём Сафиулин, победитель Первенства России по всестилевому каратэ 2020 г (Челябинская область): «Соперник очень сильный. Я выиграл с помощью борьбы. По ударной технике он меня перебил».

Девушки в эти дни от парней не отстают. Виктория Кузнецова выступает в разделе «ограниченный контакт». Имея в активе бронзовую награду Чемпионата Европы, девушка каждый раз выходит на бой словно впервые.



Виктория Кузнецова, участница Первенства России по всестилевому каратэ 2020 г (Московская область): «Достойный соперник. Я сделала все, что смогла. Это был хороший бой. Мне очень понравилось».

Боевые виды искусств не только позволяют поддерживают хорошую физическую форму, но и воспитывают человека для внеспортивной жизни. Как отметил Андрей Мерзликин, Герой России, советник сопредседателей Российского союза боевых искусств, победа над сильным соперником на татами поможет найти верное решение жизненных проблем.



Награждали на Первенстве России спортсменов не только медалями и кубками. Почетные гости соревнований вручили нескольким бойцам черные пояса и дипломы о сдаче очередного экзамена. Среди них был и орловец Петр Пашкин.



Пётр Пашкин, обладатель черного пояса по каратэ: «В самом экзамене мне пришлось провести пять или шесть часов в зале, выполнить всю технику, провести 10 боев подряд с различными соперниками, выполнить общие физические упражнения по сто повторений».

Орел принимает всероссийские соревнования по всестилевому каратэ уже не первый раз. Были в календаре нашего региона и международные турниры. Все может повториться. Главное, чтобы пандемия закончилась.





Анастасия Дорохова



