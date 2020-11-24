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17:16, 24 ноября 2020 года Сегодня хоккеисты «Славянского ОрелГУ» стартуют в открытом Первенстве Студенческой хоккейной лиги Соперник орловцев – калининградский «Запад России».





За четыре дня наша команда кроме хоккеистов из Калининграда сыграет с студентами Ростова и Твери. Отметим, что для хоккеистов «Славянского-ОрелГУ» участие в Первенстве СХЛ не первое. Год назад наша команда заняла в групповом этапе пятое место и по дополнительным показателям не пробилась в финальный раунд.





Анастасия Дорохова



