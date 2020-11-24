В Орле начали устанавливать ёлки

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18:32, 24 ноября 2020 года
В Орле начали устанавливать ёлкиВсего в городе появится семь новогодних деревьев.
Сегодня символ приближающегося праздника начали устанавливать на площади Мира. Остальные появятся на бульваре Победы, перед «Свободным пространством» и городским центром культуры, на площадях Содружества и Ленина. А в Детском парке орловцы увидят особую креативную ель.
Орел закончит прихорашиваться к Новому году к середине декабря – отмечено
на сайте городской администрации.
Фото с сайта городской администрации Орла
Артём Ежаков