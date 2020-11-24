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18:32, 24 ноября 2020 года В Орле начали устанавливать ёлки Всего в городе появится семь новогодних деревьев.





Сегодня символ приближающегося праздника начали устанавливать на площади Мира. Остальные появятся на бульваре Победы, перед «Свободным пространством» и городским центром культуры, на площадях Содружества и Ленина. А в Детском парке орловцы увидят особую креативную ель.

Орел закончит прихорашиваться к Новому году к середине декабря – отмечено на сайте городской администрации. Фото с сайта городской администрации Орла





Артём Ежаков



