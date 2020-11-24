В Орле проверили ход благоустройства сквера Комсомольцев

В целом всё готово, но есть и замечания.

Инспекции подверглась часть сквера со стороны ОГУ имени И. С. Тургенева. Изначально открыть объект планировалось раньше, но по просьбам жителей здесь решили установить дополнительный пандус и уже сделали это. На следующей неделе рабочие будут убирать строительные ограждения и готовить сквер к приему гостей. Прямо сейчас строители заняты аркой на центральной аллее. В любое время орловцы могут зарядить через вмонтированные в неё USB-порты свои гаджеты, а по вечерам она будет светиться.



Проблемой стал вскрывшийся факт скопления воды на проезжей части ближе к улице Нормандии-Неман. У «Техспецкомплекта» есть идеи, как решить эту ситуацию, но на окончательное решение нужно время.



Согласно договору, работы должны быть завершены к 31 ноября 2020 года – сообщает сайт городской администрации.

Фото с сайта городской администрации Орла