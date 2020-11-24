вторник 24.11.2020 20:37:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:06, 24 ноября 2020 года

Владимир Круглый рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса

По мнению сенатора прививка - действенный метод защиты от COVID-19. Именно поэтому он сам принял участие в третьем этапе испытания вакцины «Спутник».


Самая надежная защита от болезней - вакцинация. Особенно в период пандемии. Об этом орловцам напоминает член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый. Он стал экспертом Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вакцинации.
 
Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области: «Мне 65 лет, я сделал эту вакцину. У меня определили базовый уровень антител, у меня их не было. Скоро будет вторая вакцинация. Кстати, перенес я эту инъекцию очень легко, вообще не было никаких симптомов».
 
Кроме того, Владимир Круглый подчеркнул, что решение о вакцинации каждым должно приниматься добровольно, без давления или принуждения



Елена Литинская
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.