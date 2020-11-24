Владимир Круглый рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса

По мнению сенатора прививка - действенный метод защиты от COVID-19. Именно поэтому он сам принял участие в третьем этапе испытания вакцины «Спутник».

Самая надежная защита от болезней - вакцинация. Особенно в период пандемии. Об этом орловцам напоминает член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый. Он стал экспертом Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вакцинации.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области: «Мне 65 лет, я сделал эту вакцину. У меня определили базовый уровень антител, у меня их не было. Скоро будет вторая вакцинация. Кстати, перенес я эту инъекцию очень легко, вообще не было никаких симптомов».

Кроме того, Владимир Круглый подчеркнул, что решение о вакцинации каждым должно приниматься добровольно, без давления или принуждения