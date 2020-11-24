Орловские девятиклассники отрепетировали ОГЭ

6700 учащихся 9-х классов прошли репетицию Основного Государственного экзамена по математике. Они отработали навыки заполнения бланков и познакомились с процедурой предстоящего экзамена. Подготовка к экзамену в этом году проходила как в дистанционном, так и очном формате.

Ученик не перейдет в 10-й класс, если не сдаст ОГЭ. Сегодня состоялась репетиция экзамена по математике. Школьникам рассказали о запретах: запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио,- видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Запрещено школьникам разговаривать и пересаживаться, выносить из аудитории черновики и полученные экзаменационные материалы. Перемещаться можно лишь в сопровождение организатора. В случае нарушения - удаление.

Можно иметь с собой только документы. Позволяется принести с собой шоколад или бутылочку с водой. Во время репетиции экзамена в кабинете стояла полная тишина - чтоб школьники могли максимально сосредоточиться на выполнение заданий. Всего заданий - 26, из них 4 - по геометрии. На решение дается почти 4 часа. Рассчитать время - один из самых сложных пунктов экзамена, а еще надо справиться с волнением. Пока успокаивает то, что это репетиция.

В этом году экзамен по математике претерпел ряд изменений. Выпускники 9-х классов должны продемонстрировать не только знание самого предмета, но и функциональную грамотность, то есть умение использовать знания в обычной жизни. Для получения удовлетворительной оценки необходимо заработать 7 баллов.

Результаты огласят до 4 декабря. Испытание по математике на этот раз проходило в родных школах, в привычных классах. Это условие продиктовано сложной эпидобстановкой. Допуск в классы проводился через пост термоконтроля.

Эта репетиция - своеобразный рубеж: проверка знаний, которые школьники получили за 9 лет учебы, а еще прекрасная возможность провести работу над ошибками перед главным испытанием. Сам экзамен пройдет в конце мая.