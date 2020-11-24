Правительство Орловской области оценило влияние пандемии на бизнес

В частности, обсудили повышение конкурентоспособности, привлечение иностранных инвестиций и рост объема экспорта.

На первом заседании экспертного совета при губернаторе Орловской области отметили, что ограничения, продиктованные пандемией, не прошли для бизнеса бесследно. Однако меры поддержки позволяют сохранять положительный экспортный баланс.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Хочу отметить, что, несмотря на санкции, нам удается поддерживать положительную динамику уровня экспорта, предприятия области активно осваивают рынки дальнего зарубежья. Среди приоритетных направлений остается усиление интеграции со странами азиатского и тихоокеанского региона, со странами СНГ».

Сегодня предприятия региона поставляют продукцию в 80 страна мира. Растет товарооборот как в продовольственной, так и не продовольственной сферах, таких как машиностроение, химическая продукция, металлоизделия.