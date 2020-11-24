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21:20, 24 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Количество заболевших увеличивается. И сумма штрафов за нарушение эпидемиологических требований - тоже.

- Сегодня за парты сели 6700 учеников 9-х классов, чтобы отрепетировать экзамен по математике.

- Орел стал столицей Всестилевого каратэ. Участия в соревнованиях примут около 2000 человек.

- Об экспорте в точных цифрах: Орловщина поставляет товары в 80 стран мира.

- Подрядчик - нашелся. За ремонт Красного моста возьмется компания из Белгорода.

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