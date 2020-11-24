|Главная » Новости
21:20, 24 ноября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Количество заболевших увеличивается. И сумма штрафов за нарушение эпидемиологических требований - тоже.
- Сегодня за парты сели 6700 учеников 9-х классов, чтобы отрепетировать экзамен по математике.
- Орел стал столицей Всестилевого каратэ. Участия в соревнованиях примут около 2000 человек.
- Об экспорте в точных цифрах: Орловщина поставляет товары в 80 стран мира.
- Подрядчик - нашелся. За ремонт Красного моста возьмется компания из Белгорода.
Вести-Орёл