Орловским семьям предложили сделать новогодние ретро-игрушки

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9:30, 22 ноября 2022 года
Орловским семьям предложили сделать новогодние ретро-игрушкиЖители Орловской области могут принять участие во Всероссийском новогоднем конкурсе семейного творчества «Мастерская Деда Мороза», который запустил Красногорский филиал Музея Победы.
Организаторы предложили ребятам и их родителям создать своими руками игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Работы принимаются до 20 декабря. Поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления. При этом присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в Красногорском филиале Музея Победы.
Сообщает правительсво Орловской области
Александра Бахтина