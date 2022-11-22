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10:00, 22 ноября 2022 года Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 27 ноября Из-за большой популярности Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», продлена до 27 ноября.





Уже традиционное онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Олимпиада проходила с 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру. Теперь она продлена до 27 ноября. В мероприятии принимают участие и орловские школьники.



В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а их учителя — благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете Учи.ру на следующий день после окончания олимпиады.



Сообщает Правительсво области.





Александра Бахтина





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