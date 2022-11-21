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10:30, 21 ноября 2022 года Тысяча орловцев с начала года оформили пенсию по инвалидности В этом году страховая и социальная пенсии по инвалидности назначаются автоматически – без обращения в клиентскую службу ПФР и сбора каких-либо документов





Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается на основании полученной от бюро медико-социальной экспертизы информации о признании гражданина инвалидом. Сведения рассматриваются в течение 5 рабочих дней, после чего гражданину направляется извещение о назначении пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.





Александра Бахтина





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