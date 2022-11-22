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10:30, 22 ноября 2022 года Орловская компания изготовила крепеж для новой телебашни Владикавказа Главная особенность телебашни высотой 210 метров и общим весом 1340 тонн - полное отсутствие сварочных швов.





Для сборки конструкций использовались высокопрочные крепежные изделия диаметром 56 и 64 мм. Крупнейшая стройка в России завершится к 2023 году. Телебашня не только обеспечит качественное вещание, но и станет новой визитной карточкой Северной Осетии.



Сообщает телеграмм канал "Телеграммы иZ Орла"









Александра Бахтина





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