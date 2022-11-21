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20:21, 21 ноября 2022 года

Выбор подрядчика по достройке "Титаника" в Орле вышел на финальную стадию

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.


Подрядной фирме, которая возьмется достроить многопрофильный медицинский центр областной клинической больницы (в народе - "Титаник"), работы предстоит немало. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 21 ноября, сейчас конкурсные процедуры по определению подрядчика на завершающей стадии.

Сметная стоимость объекта – 6,5 миллиарда рублей, из них 4,5 миллиарда рублей – оборудование. Медцентр рассчитан на 350 коек, из них 18 – в блоке интенсивной терапии. 




Ольга СУПОНЕВА
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