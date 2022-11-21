Вести-Орёл 21.11.2022 21:05

«Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Военнослужащим отправили большую посылку из дома.



- Теперь "Спецавтобазе" предстоит работа над ошибками. Об этом - в Вестях





- Время - защитить себя от болезни











