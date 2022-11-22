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12:30, 22 ноября 2022 года В Орловской области идет уборка и переработка свеклы Заканчивается осень, но - не работа у аграриев. В самом разгаре сейчас "сладкий сезон", а именно - уборка и переработка свёклы. В регионе работает 4 завода. Мы побывали на одном из них. Узнали процесс в деталях - как из корнеплода получается сладкий песок. Пообщались с сотрудникам. О том, какие задачи ставят перед собой на производстве и - выполняют ли - расскажет Всеволод Трифонов.











Всеволод Трифонов





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