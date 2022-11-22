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10:00, 22 ноября 2022 года

Реконструкцией аэропорта в Орле займется московская фирма "Ирмаст-Холдинг"

Цена контракта превышает один миллиард рублей.


Итоги аукциона  появились на сайте Госзакупок. Первым этапом восстановления аэропорта "Орел Южный" займется компания НАО "Ирмаст-Холдинг". Ранее она вела работы на аэродроме в Воронеже, в аэропорту "Шереметьево" Москвы, аэропорту "Якутск".

Согласно документации, цена контракта составляет 1 миллиард 10 миллионов 101 тысячу рублей. Авансирование предусмотрено в размере 400 миллионов рублей, их подрядчик должен получить уже в этом году. Еще 600 миллионов ему выплатят в 2023. Несколько месяцев займут инженерные изыскания и подготовка документации. Затем подрядчику предстоит восстановить посадочную площадку, взлетную полосу, здание аэровокзала, перрон. 

Планируется, что в час отсюда сможет вылетать одно воздушное судно. По словам Андрея Клычкова, аэропорт сможет принимать небольшие гражданские самолеты. Жители смогут вылетать в разные города России. 

Заказчиком выступает Орловский Госзаказчик. 

Орловский аэропорт не работает с 2010 года. 



Ольга СУПОНЕВА
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