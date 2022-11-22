Главная » Новости



10:21, 22 ноября 2022 года Из Орловской области добровольцам СВО отправили теплые вещи и обмундирование Андрей Клычков: "Мы буквально за один день сформировали его: теплая одежда, ботинки, дополнительное обмундирование".





Орловская область помогает оказывать помощь бойцам, принимающим участие в СВО. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что военнослужащим-добровольцам по их просьбе был отправлен очередной груз.



- Парни ушли добровольцами. Сейчас возникла потребность в их дополнительном обеспечении. Мы буквально за один день сформировали груз: теплая одежда, ботинки, дополнительное обмундирование. Ночью глава Троснянского района Артем Левковский выехал к месту назначения, - рассказал губернатор.



Только на прошлой неделе гуманитарную помощь из родного края передали танкистам и спецназовцам. Андрей Клычков поблагодарил всех неравнодушных орловцев, принимающих участие в сборе груза для наших бойцов.



Фото: orel-region.ru









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2