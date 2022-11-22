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11:13, 22 ноября 2022 года В Орле прекращено движение троллейбусов от автовокзала до Брестской Остановилась подстанция на улице Гагарина.





Как сообщили в администрации Орла, движение остановили в 6.58 утра. Сейчас аварийная бригада ТТП устраняет проблему. Пока что причины и время устранения не называются.



- Пока же троллейбусы №4, №6 и №7 будут следовать по своим маршрутам до улицы Брестской с разворотом в районе "Трилистника". Приносим свои извинения за причиненные неудобства! - обратились к орловцам в горадминистрации.





Ольга СУПОНЕВА





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