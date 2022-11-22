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11:24, 22 ноября 2022 года В Орле завершилась реставрация Успенского собора Одна из главных достопримечательностей города заиграла новыми красками.





Рабочие отремонтировали колокольню, паперть, отреставрировали световой барабан и лепной декор. Также заново оштукатурили фасад и покрасили храм покрасили. Цвет стен Успенского собора остался, как и раньше, желтым.



Как рассказали в Орловской митрополии, работа заняла полтора года. Накануне с вой престольный праздник Свято-Успенский (Михаило-Архангельский) собор встретил обновленным.



Фото: Сергей Хоменко





Ольга СУПОНЕВА





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