В региональном Чемпионате Ночной хоккейной лиги завершился первый круг

Только одна команда прошла эту часть сезона без поражений.

В Орловской области продолжаются региональные Чемпионаты Ночной хоккейной лиги в дивизионах "Любитель 40+" и "Лига Мечты 18+".



Лидером у "ветеранов" остался "Метеор", в минувшем туре этот коллектив крупно обыграл "Основу". Итог матча – 7:3. Промежуточное серебро – у "Арсенала". На минувших выходных они обыграли "Штурм" со счетом 5:2.

Новичок турнира – мценский "Русагро" благодаря победе над "Легионом" 5:1 и успеху "СЛАМСа" в матче против "Строителя" 4:1 занял третье место. Второй круг начнется уже в эту пятницу.

В дивизионе "Лига Мечты 18+" участвует пять команд. Лидирует здесь "Ледовая Арена". После трех матчей на счету команды пять очков, на втором месте "Биофабрика", на третьем – "Строитель".