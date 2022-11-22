В региональном Чемпионате Ночной хоккейной лиги завершился первый круг

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12:30, 22 ноября 2022 года
В региональном Чемпионате Ночной хоккейной лиги завершился первый кругТолько одна команда прошла эту часть сезона без поражений.
В Орловской области продолжаются региональные Чемпионаты Ночной хоккейной лиги в дивизионах "Любитель 40+" и "Лига Мечты 18+".
Лидером у "ветеранов" остался "Метеор", в минувшем туре этот коллектив крупно обыграл "Основу". Итог матча – 7:3. Промежуточное серебро – у "Арсенала". На минувших выходных они обыграли "Штурм" со счетом 5:2.
Новичок турнира – мценский "Русагро" благодаря победе над "Легионом" 5:1 и успеху "СЛАМСа" в матче против "Строителя" 4:1 занял третье место. Второй круг начнется уже в эту пятницу.
В дивизионе "Лига Мечты 18+" участвует пять команд. Лидирует здесь "Ледовая Арена". После трех матчей на счету команды пять очков, на втором месте "Биофабрика", на третьем – "Строитель".
Анастасия Дорохова