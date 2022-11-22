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14:20, 22 ноября 2022 года Баскетболисты Орловского государственного университета дважды обыграли гостей из Тулы Встречи состоялись в рамках Первенства ЦФО.





Первая игра закончилась со счетом 85:78, во втором матче орловцы одержали победу с результатом 95:68.



Следующие игры наша команда проведет дома 3 и 4 декабря против липецкого "Гринн-хилла".





Анастасия Дорохова





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