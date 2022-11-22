Главная » Новости



11:51, 22 ноября 2022 года В Орле депутаты отказались от новогодних корпоративов Сэкономленные деньги планируется направить на помощь военнослужащим.





Праздничных мероприятий и корпоративов в областном совете в этом году не будет.



- Считаем неуместным проведение праздничных мероприятий в сложное для страны время. Откажемся от проведения корпоративов внутри областного совета, ограничимся простым поздравлением коллектива, - сообщил Леонид Музалевский, спикер регионального парламента.



Народные избранники намерены собрать для военнослужащих вещи и передать их в зону проведения СВО.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2