Главная » Новости



14:00, 22 ноября 2022 года На орловской дороге в ДТП погиб пешеход Мужчину сбил большегруз.





ДТП с летальным исходом случилось на дороге "Орел-Тамбов" вечером 21 ноября. Как рассказали в региональном УГИБДД, мужчина 60-ти лет сбил автомобиль "МАН", когда тот переходил проезжую часть.



В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2