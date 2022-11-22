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13:31, 22 ноября 2022 года Снегопад проверил Орловских коммунальщиков на прочность Снегопад проверил коммунальщиков на прочность - и, как выяснилось, в первый часы непогоды дороги успели скрыться под сугробами. Однако, службы мобилизовались и привели в порядок дорожные артерии областного центра. Наш корреспондент Всеволод Трифонов пообщался и с сотрудниками Спецавтобазы, и с пешеходами, и с водителями.











Всеволод Трифонов





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