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15:20, 22 ноября 2022 года
Семьи мобилизованных в Орловской области получили "Коробки поддержки"Социальный кластер предоставил продуктовые наборы.
Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", более полутысячи семей, мужчины в которых отправились в зону СВО, получили подобную поддеркжу. Это продуктовые наборы, вручили их людям, обратившимся за помощью в "Орловский социальный кластер".
В "Коробке поддержки" такие продукты как подсолнечное масло, печенье, сахар, гречка, рис, мука, макароны и другое.
Фото: Орловский социальный кластер
Ольга СУПОНЕВА