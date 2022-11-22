Социальный кластер предоставил продуктовые наборы.

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телеграм-канал "Телеграммы из Орла", более полутысячи семей, мужчины в которых отправились в зону СВО, получили подобную поддеркжу. Это продуктовые наборы, вручили их людям, обратившимся за помощью в "Орловский социальный кластер".



В "Коробке поддержки" такие продукты как подсолнечное масло, печенье, сахар, гречка, рис, мука, макароны и другое.

Фото: Орловский социальный кластер