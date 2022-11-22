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16:30, 22 ноября 2022 года

Аспирантов и магистрантов из Орла позвали на День молодого ученого

Мероприятие состоится в Бунинке


  • Орловская областная библиотека имени Бунина 25 ноября примет молодых ученых из Орла и районов региона в универсальном читальном зале. Начало мероприятия в 11.00.

     

    Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации

    День молодого ученого проходит раз в два года. Студенты и аспиранты смогут подобрать источники для диссертационной работы, а также проконсультироваться по оформлению библиографии.

     

    – Особое внимание молодых ученых будет обращено на новый, введенный с 1 июня 2022 года, национальный стандарт на составление и оформление библиографических ссылок на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях (ГОСТ Р 7.0.108 – 2022), - подчеркнули в пресс-службе.

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Сергей СИЛАЕВ
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