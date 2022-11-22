Аспирантов и магистрантов из Орла позвали на День молодого ученого

Орловская областная библиотека имени Бунина 25 ноября примет молодых ученых из Орла и районов региона в универсальном читальном зале. Начало мероприятия в 11.00.

Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

День молодого ученого проходит раз в два года. Студенты и аспиранты смогут подобрать источники для диссертационной работы, а также проконсультироваться по оформлению библиографии.

– Особое внимание молодых ученых будет обращено на новый, введенный с 1 июня 2022 года, национальный стандарт на составление и оформление библиографических ссылок на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях (ГОСТ Р 7.0.108 – 2022), - подчеркнули в пресс-службе.

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