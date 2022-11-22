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16:00, 22 ноября 2022 года Сегодня ночью снег в Орле убирали 42 машины Коммунальщики высыпали на дороги 354 тонны песка и соли.





С последствиями снегопада, прошедшего в Орле 19 ноября, коммунальные службы борются по сей день. В ночь на 22 ноября на городских улицах работало 42 машины.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", было израсходовано 354 тонны пескосоляной смеси, за 85 рейсов с улиц вывезли больше 1300 кубов снега. Несмотря на плюсовую температуру и таяние, вышли машины и в дневную смену. Трудится 40 единиц техники.









Ольга СУПОНЕВА





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