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15:06, 22 ноября 2022 года В Плещеевской ЦРБ установят ультразвукой аппарат Его стоимость – 4,4 миллиона рублей.





Об этом сообщает телеграм-канал «‎Телеграммы из Орла». Оборудование появится до конца 2022 года, а итоги кокнурса станут известны до 1 декабря.



Согласно контракту, специалисты установят ультразвуковой аппарат для исселдования сердца и сосудов в больнице Орловского района до 20 декабря. Согласно описанию, аппарат является передвижным.





Сергей СИЛАЕВ





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