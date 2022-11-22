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17:00, 22 ноября 2022 года Поликлинику в Мценске отремонтируют за 124 миллиона рублей Документы для капремонта больницы уже утверждены.





Постановлением регионального правительства от 18 ноября утверждена проектная документация на ремонт Мценской районной больницы.



В ремонт вложат 124,5 миллиона рублей. Из этой суммы 96 миллионов пойдет на стройку и монтажные работы, а больше 7 миллионов уйдет на закупку нового медицинского оборудования. Капремонт начнется в 2023 году, сообщает пресс-служба областного правительства.









Ольга СУПОНЕВА





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